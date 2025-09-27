楽天戦に先発したオリックス・山下＝京セラドームオリックスの山下が7回を3安打無得点に抑え、11三振を奪う力投で昨年9月4日以来の勝ち星。五回の紅林の2点本塁打による得点を救援陣と守った。楽天は4連敗。Bクラスとシーズン負け越しが4年連続となることが決まった。