9月27日（土）に放送した土曜スペシャル「あさこ・梨乃の5万円旅 第21弾 福島会津〜裏磐梯へ 朝ドラ俳優参戦SP！」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】「あさこ・梨乃の５万円旅」第21弾 富田望生と福島会津〜裏磐梯へ！絶品そばや喜多方ラーメンを堪能！ゴールなるか！今回の5万円旅には福島県出身の俳優 富田望生さんが参戦！福島県は全国新酒鑑評会で金賞数16銘柄で兵庫と並び日本一の日本酒王国！とな