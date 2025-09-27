女優の上戸彩が２６日、プロ野球・ソフトバンクのパ・リーグ優勝を受け、スポーツ報知にコメントを寄せた。「ソフトバンクホークス誕生２０周年の節目にリーグ優勝おめでとうございます！！」と祝福。続けて「一戦一戦に全力を注ぐ皆様のプレーに毎日ドキドキ…胸がアツくなっていました。この先も全力で応援しています！」とエールを送った。上戸はソフトバンクのＣＭキャラクターを務め、今年の開幕戦で３回目の始球式を行