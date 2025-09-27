◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）史上４人目となる新人監督からリーグ連覇を果たしたソフトバンク・小久保裕紀監督が、優勝インタビューで感謝の思いを明かした。２年連続２３度目のリーグ制覇（１リーグ時代の２度含む）。指揮官は「抑えの杉山に任せていましたので、彼がしっかり締めてくれると。優勝が決まった瞬間は我を忘れて喜びすぎました。選手たちにこういう形で胴上げしてもらって感