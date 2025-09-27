「西武１−４ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）ソフトバンクが２年連続２１度目のリーグ優勝（前身の南海、ダイエー時代を含む）。日本ハムとのマッチレースを制し、２連覇を達成した。小久保裕紀監督にとっても就任１年目の昨季から２年連続のリーグ制覇。優勝が決まった瞬間、ベンチのコーチ陣と次々とハグ。グラウンドに出るとスタンドに手を振った。１年前は京セラドームで８度、宙を舞ったが、この日の胴上げ