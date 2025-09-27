「西武１−４ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）ソフトバンクが２年連続２１度目のリーグ優勝（前身の南海、ダイエー時代を含む）を決めた。日本ハムとのマッチレースを制し、２連覇を達成した。初回に１点を先制されたが直後に反撃し、二回２死一、二塁で野村が同点打。さらに五回１死一、二塁で２試合連続決勝打を放っている栗原が、中堅頭上を越える２点二塁打で勝ち越した。送球間に三塁まで進み、その後の１死一