「オリックス２−０楽天」（２７日、京セラドーム大阪）３位・オリックスが４位・楽天に勝利し、今季１３７試合目で２年ぶりのクライマックスシリーズ（ＣＳ）進出を決めた。８番の紅林が五回、左翼席上段への特大の８号２ランを放ち先制。「何とかいい形で後ろにつないで、チャンスを広げたい気持ちだった。甘く入ってきたカーブを完璧に捉えることができました！」と声を弾ませた。現状は下位の打順に甘んじているが、２１