名古屋―鹿島後半、自身2点目となるチーム4点目のゴールを決め、喜ぶ鹿島・徳田（右）＝豊田明治安田J1第32節第1日（27日・豊田スタジアムほか＝6試合）首位鹿島は名古屋に4―0で快勝し、勝ち点64に伸ばした。前半に2点を先行し、後半には18歳の徳田が2点を決めて突き放した。3連覇を狙う2位神戸は2―1で清水に逆転勝ちし、同60とした。町田は岡山に1―0で競り勝ち、勝ち点55で5位。広島は福岡を2―1で退けて同55の総得点差