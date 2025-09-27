＜西武1−4ソフトバンク＞◇27日◇ベルーナドームソフトバンクがリーグ2連覇を決め、福岡市出身で、芸能界きってのタカ党として知られる俳優武田鉄矢（76）がコメントを寄せた。「乱世とは戦国時代のこと。しかし、野球界はまことに乱パ。厳しい戦いの連続でした。今年こそ、すっきりと天下統一を願い、祈ります。小久保監督、おめでとう。そしてありがとう。」