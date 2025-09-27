ヘビーメタルバンド「LOUDNESS」のギタリスト高崎晃（64）が27日、X（旧ツイッター）を更新。恒例の年末ツアー決定を報告した。「LOUDNESS 45th Anniversary Tour 2025−2026 Chapter 1 THE BIRTHDAY EVE開催！」とし、「今年の締めくくりもラウドネスでROCK!!」とつづった。LOUDNESSは来年、デビュー45周年を迎える。デビューアルバム「誕生前夜（BIRTHDAY EVE）」のタイトルを意識した恒例の年末ライブは12月23日大阪・GORILLA H