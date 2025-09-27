宝塚歌劇団星組新トップ暁千星が27日、大阪市の梅田芸術劇場でプレお披露目となる全国ツアー「ダンサセレナータ」「Tiara Azul−Destino（ティアラ・アスールディスティーノ）−2」の初日を迎えた。前トップ礼真琴の後を受け、8月11日付でトップに就任した暁が、新トップ娘役詩ちづるとともに、堂々とした姿でファンを魅了した。「ダンサ−」（作・演出、正塚晴彦氏）は12年に柚希礼音と夢咲ねねが演じた作品。ダンスシーンが