◆ヤクルト3ー1広島（27日、神宮）この日引退会見を行った川端慎吾が代打で登場し、二塁打を放った。川端は7回、並木秀尊に代わって打席に入ると、広島・鈴木健矢の真っ直ぐをはじき返し、右翼線を破った。この一打で通算安打数は1100本目。川端は塁上でガッツポーズを見せ、球場のファンの大歓声に応えた。川端は市立和歌山商高（現市立和歌山高）から、2005年高校生ドラフト3巡目でヤクルトに入団。類い稀なバットコント