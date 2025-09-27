静岡県沼津市に住む会社役員の男性が、SNSで知り合った人物に、現金と暗号資産の合計1280万円を騙し取られる詐欺事件が発生しました。 詐欺の被害にあったのは、静岡県沼津市に住む50代の会社役員の男性です。警察によりますと、男性は6月頃、SNSのインスタグラムでDMを送ってきた人物に、先物取引の投資を勧められました。その後、LINEでやり取りをすることを持ち掛けられ、9月26日までの間、計19回にわたって現金460万円と暗号