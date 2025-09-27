5回、柳町の右前打で生還しナインに迎えられるソフトバンクの栗原（中央）＝ベルーナドームソフトバンクは1―1の五回に栗原、柳町の適時打で3点を勝ち越した。有原は粘り強くコースを突き、7回5安打1失点で13勝目を挙げた。九回を締めた杉山が30セーブに到達し、チームは4連勝。西武の高橋は8敗目を喫した。