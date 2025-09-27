巨人９−８ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２７日）――巨人が連敗を３で止めた。４点を追う九回、岡本、中山、佐々木の適時打で試合をひっくり返した。ＤｅＮＡは抑えの伊勢が崩れ、連勝は３でストップした。◇中日５−３阪神（セ・リーグ＝２７日）――中日は六回、山本のソロと細川の３ランで４点先制。八回はボスラーの犠飛で突き放した。高橋宏が７奪三振で８勝目。阪神は１０勝目をかけた大竹が一発に泣いた。◇ヤクルト３−１