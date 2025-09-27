【立花学園−桐光学園】９回裏立花学園２死二、三塁、八代が走者一掃のサヨナラ打を放つ＝サーティーフォー保土ケ谷◆立花学園１１−１０桐光学園立花学園は６点リードの八回にまさかの８失点で試合をひっくり返された。その裏の攻撃、先頭小峰がボール球のスライダーに手を出して、空振り三振に倒れた時だ。志賀正啓監督（３８）がベンチで飛ばしたげきはこうだ。「今は九回じゃないんだよ。６アウトの中で３点を取ろうってこ