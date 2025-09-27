俳優、北村一輝のほろ酔い姿が反響を呼んでいる。２７日にインスタグラムを更新し「久しぶりの友達に会ってサムギョプサルで一杯、二杯、３杯、、、、食べ過ぎ呑み過ぎとはこの事」とつづって、キャップを被った北村の姿などをアップした。この投稿には「一輝のおかわりお願いします」「色気ダダ漏れ」「こちらまで嬉しく」「変わらずの男前」などの声が寄せられている。