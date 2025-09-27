※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ在宅勤務中に密会を重ねていた夫と義妹でしたが、妻とお隣さんに踏み込まれすべてを白状します。最初は「慰謝料を払えばいいんでしょ」と余裕を見せていた義妹でしたが、離婚が確定し財産分与も少ないことがわかり泣き崩れます。いっぽう、「家族の大切