◆パ・リーグオリックス２―０楽天（２７日・京セラＤ）オリックスに敗れた楽天は今季の４位以下が確定し、ＣＳ進出を逃すとともに４年連続のＢクラスも決まった。打線は２回２死二、三塁、５回１死二塁と得点圏に走者を進めたが、オリックス先発・山下の前に後続が倒れて得点できず。相手の３投手の前に３安打に抑えられた。先発右腕の荘司康誠投手は５回に先制２ランを被弾。８回途中まで投げ、８安打されながら３併殺など粘