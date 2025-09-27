◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）ソフトバンク・小久保裕紀監督が首脳陣、選手、スタッフらの手で７度宙に舞った。その後には孫正義オーナーが５度胴上げされた。２年連続２３度目のパ・リーグ制覇（１リーグ時代の２度を含む）。チームの思いが一つになった。小久保監督は就任２年目で史上４人目の新人監督から２連覇。敵地ベルーナドームが歓喜に包まれた。