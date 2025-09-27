前の話を読む。夫に「次に夕食を作らなかったら許さない」と言われ妻は反論するが「妻は使用人。夫はご主人様」と言われる。■妹に相談すると…■妹にしか聞けないコト■妻を所有物扱い!?■このまま夫と子どもを作って大丈夫？夫に「妻は使用人」と言われた妻は、自分の言動や態度が夫をそうさせているのではないかと不安になり、妹に相談しました。妹は姉を「穏やかで優しい人」と評しました。まさにその通りです。その言葉に妻は