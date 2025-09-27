◆パ・リーグオリックス２―０楽天（２７日・京セラドーム大阪）オリックスが今季１５度目の完封勝ちで、１３７試合目にして３位での２年ぶりＣＳ進出と、シーズン勝率５割以上を確定させた。立役者となったのは、先発・山下だ。７回３安打無失点、１１奪三振の力投で今季初勝利。成長過程による腰のコンディション不良を乗り越え、昨年９月４日の西武戦（ほっと神戸）以来、３８８日ぶりの白星をつかんだ。打線は５回無死一