お弁当や朝食に欠かせないウインナー パリパリのウインナー、お弁当や朝食に欠かせない食品ですよね。そんなウインナーのお悩みと言えば、フライパンで焼くときに、どれくらい焼くのがベストかわかりにくいこと。今日は電子レンジとフライパンを駆使した、理想的なウインナーの焼き方をご紹介します。 電子レンジで少し加熱してから、表面をパリッとフライパンで焼けばできあがり！電子レンジで予め加熱することで、フライパン