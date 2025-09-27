◇パ・リーグソフトバンク4―1西武（2025年9月27日ベルーナD）プロ野球のパ・リーグは27日、ソフトバンクが今季139試合目で2年連続23度目のリーグ優勝を決めた。通算23度は巨人の39度に次ぎ、西武に並び歴代2位タイ。小久保裕紀監督（53）はプロ野球4人目となる新人監督から2年連続となる優勝となった。序盤は主力の故障が響き5月3日まで最下位という異例のシーズン。6月後半までBクラスだったが、V字回復で日本ハムとのし