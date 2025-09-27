◇パ・リーグオリックス2-0楽天（2025年9月27日京セラD）オリックスが2年ぶりのクライマックスシリーズ進出を決めた。腰のコンディション不良から1軍復帰3試合目の先発登板となった山下が初回から奪三振ショーを展開。2回1死一、二塁では宗山、太田から、5回1死二塁では村林、小郷からいずれも連続で奪うなど、6回まで毎回の11個を記録した。7回を被安打3の無失点でつないだ山下は昨年9月4日の西武戦（ほっともっと）