サッカーのイングランド・プレミアリーグで19位に沈むウェストハムは27日、グレアム・ポッター監督（50）の解任を発表した。開幕から1勝4敗で降格圏に低迷。クラブは声明で「昨季後半から今季序盤にかけての結果とパフォーマンスが期待に応えるものではなかったため、取締役会はチームの順位を早急に向上させるよう変化が必要と判断した」と解任の理由を説明した。ポッター監督は今年1月に昨季リーグ戦14位と苦戦していたチー