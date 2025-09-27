プロ野球のパシフィック・リーグは２７日、優勝へのマジックナンバーを「１」としていた福岡ソフトバンクホークスがベルーナドーム（埼玉県所沢市）で埼玉西武ライオンズを破り、２年連続の優勝を決めた。前身の南海、ダイエー時代を含めて通算２１度目のリーグ制覇で、１リーグ時代を合わせると２３度目。球団がソフトバンクとなって２０周年の節目を飾った。今季は開幕直後から主力にけが人が相次ぎ、一時は最下位に低迷した