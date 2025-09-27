【28日（日）の天気】西から天気は下り坂で、西日本では激しい雨の降るところがあるでしょう。北・東日本は日中、晴れ間がありそうです。●西日本・沖縄九州や四国は朝から雨のところがあり、夕方以降は中国・近畿でも傘の出番となるでしょう。激しい雷雨となるところもありそうです。日中は30℃前後まで上がるところが多く、鳥取では最低気温16℃、最高気温31℃と一日の寒暖差が大きくなりそうです。●東日本各地で雲が多めながら