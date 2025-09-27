（台北中央社）野球のBFAアジア選手権は27日、中国福建省の平潭でスーパーラウンド2日目が行われ、台湾は中国に4−0で快勝し、決勝進出の可能性を残した。26日のスーパーラウンド初戦で日本に2−3で惜敗した台湾。この日は二回、1点を先制すると、五回に4番を打つ高育瑋（台湾社会人・合作金庫）の二塁打などで3点を奪いリードを広げた。投げては先発の盧孟揚（台湾プロ・中信ブラザーズ）ら3投手が無失点リレーをつないだ。