Photo: SOW 毎朝ハンドドリップでコーヒーを淹れるのが日課なんですが、正直「今日はちょっとめんどいな…」って日もあります。何回かに分けてお湯を注ぐのって、気分次第ではなかなかハードル高いんですよね。そんな悩みを救ってくれるのが、HARIO（ハリオ）の「お手軽コーヒーポット 1st」（税込2,200円）です。蒸らし不要のお手軽レシピでもちゃんと美味しい