【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ＝LOVEが、新曲「木漏れ日メゾフォルテ」のMVを公開した。 ■カフェを舞台にしたドラマシーンとダンスシーンで構成 音嶋莉沙と瀧脇笙古がダブルセンターを務める「木漏れ日メゾフォルテ」は、秋のあたたかな光と匂いが恋心を大きくしていき、控えめだけど一途な気持ちが溢れる、この時期ぴったりな日常系ラブソング。10月8日リリースの19thシングル「ラブソン