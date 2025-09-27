2025明治安田J1リーグ第32節が27日に行われ、ヴィッセル神戸と清水エスパルスが対戦した。首位鹿島アントラーズと勝ち点差「4」の2位に浮上した神戸が、同じくリーグ戦直近5試合無敗の清水を『ノエビアスタジアム神戸』に迎え撃っての一戦。序盤は神戸が押し込むが、フィニッシュの精度に欠いて清水の堅い守りを崩すことはできない。試合の均衡が破れたのは40分、清水が先制に成功する。左サイドから山原怜音がクロスを送る