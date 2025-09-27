J２で８位のRB大宮アルディージャは９月27日、第31節で７位のジュビロ磐田とアウェーで対戦。４−３で逆転勝利を収めた。大宮は前節、今治に敗れて今季初の３連敗。そして24日、長澤徹監督の解任を発表し、宮沢悠生氏を新監督として招聘した。新体制で挑む初戦は苦しい展開に。10分、14分と立て続けに失点し、２点のビハインドとなる。追いかける大宮は前半終了間際の45＋２分に、カプリーニのゴールで１点を返すと後半、