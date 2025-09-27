自民党総裁選の演説会で訴える（左から届け出順に）小林元経済安保相、茂木前幹事長、林官房長官、高市前経済安保相、小泉農相＝24日、東京・秋葉原共同通信社は27日、10月4日投開票の自民党総裁選を前に、人事方針や政策について党都道府県連幹部47人に実施したアンケートをまとめた。派閥裏金事件に関係した議員を党要職や閣僚などに「起用してもよい」と答えたのは20人で、「起用すべきでない」の12人を上回った。外国人や外