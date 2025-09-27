◇プロ野球パ・リーグ オリックス 2-0 楽天(27日、京セラドーム)3位の座をめぐり、本拠地・京セラドームで4位楽天との直接対決を迎えていたオリックス。5回に紅林弘太郎選手の2ランで先制すると、先発・山下舜平大投手の好投もあり完封勝利をあげました。先発マウンドにあがった山下投手は、今季なかなか状態をあげられず。9月に初の1軍登板を迎えます。その後2試合は勝敗つかず、迎えた今季3試合目の先発マウンド。初回には先頭か