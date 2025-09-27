◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 4-1 西武(27日、ベルーナドーム)ソフトバンクは西武との一戦に逆転勝利。2年連続のリーグ優勝を果たしました。試合前時点で優勝マジックを「1」としていたソフトバンク。初回から先制を許すも、直後の2回に野村勇選手のタイムリーで同点に追いつきます。その後は均衡の展開となるも、5回。先頭からの連打などで1アウト1、2塁の好機をつかみます。ここで打席に向かったのは、2試合連続で決勝点を