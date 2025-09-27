○ ヤクルト 3 − 1 広島 ●＜23回戦・神宮＞27日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−広島』で解説を務めた谷繁元信氏が、広島のドラフト1位・佐々木泰について言及した。『3番・サード』で先発出場した佐々木は0−0の初回一死二塁の第1打席、吉村貢司郎が1ボールから投じたカットボールをライト前に弾き返す先制の適時打。谷繁氏は「今みたいに逆方向にも打てるんで、率も上がってきていますね。あ