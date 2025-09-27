『この村、ヤバイ。 夫を寝取る女、子作りを支配する親族、全員に天罰を』（サレ妻真美：原作、みさき：漫画/KADOKAWA）第3回【全8回】【漫画】『この村、ヤバイ。 夫を寝取る女、子作りを支配する親族、全員に天罰を』を第1回から読む都会で多忙な日々を送っていた稲倉夫婦。子作りを考えつつもお互いに仕事が忙しくそんな余裕もない中で、夫・祐介の育ての親・秋子の提案を受けて田舎のヒオキ村へ移住することを決める。しかし、