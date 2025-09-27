２．５次元アイドルグループ「すとぷり」さとみが２７日、横浜アリーナで「ＳａｔｏｍｉＯＮＥＭＡＮＬＩＶＥ２０２５」を行った。メンバーカラーのピンクに染まった会場の中央のステージに登場すると、３６０度いるリスナー（ファン）を見渡し「横アリ〜さとみです。みんな、元気だね。始まったばっかりだけど、みんなの顔を見られて幸せ。４公演、みんなにとっても最高の思い出になるように全力でやっていくので、一