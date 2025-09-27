「ロッテ０−２日本ハム」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハム・新庄監督は試合後、９回６安打無失点でプロ初完封勝利を挙げた先発の達について「完封はでかいね。これは新人王、ね」と喜んだ。九回に本人に声をかけた場面は「たぶん、解説者が『うわ達君は終わりですね。握手してますね』って。で、行かせる。フェイク」と笑わせた。「１点取られたら代えるよ。完封したいやろっ」と話したという。「握手をしにい