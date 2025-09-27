◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜スタジアム）巨人のＦ・グリフィン投手が先発では今季最短の２回４８球で降板。開幕から１４戦、計７８イニング目で初被弾するなど４安打４失点と役目を果たせず「結果に表れているがそんなに調子は良くなかった。球も高かった。本当に野手陣に感謝。悪い流れを作ってしまった」と頭を下げた。杉内俊哉投手チーフコーチは「勝ちにいかなきゃいけない試合だった。仕方