『伊藤潤二傑作集9墓標の町』（伊藤潤二/朝日新聞出版）第4回【全4回】【漫画】『伊藤潤二傑作集9墓標の町』を第1回から読むかおるは親友の泉に会うため兄の運転である町へと向かっていると、車で少女をはねてしまう。ふたりは遺体をトランクに乗せ、動揺しながらたどり着いたのは、死者が墓標と化す不気味な町だった。さらに、泉の家に到着すると、彼女の妹が帰宅していないことがわかり…。後悔と恐怖が交錯する中、兄妹が