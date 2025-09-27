「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、全２４試合が行われた。大会後、朝倉未来社長が総括し、「大会前に『今回はあんまり面白くない』と言ったんですけど、というのもいつも見てるファンからすると有名どころのどっちが勝つんだろうという試合がなかったんで、視聴者的には面白くないかなと思ったんですけど