「ヤクルト３−１広島」（２７日、神宮球場）最下位のヤクルトが５位・広島との２連戦で２連勝した。打線は体調に不安を抱えていた村上が５試合ぶりに「４番・三塁」でスタメン復帰を果たした。迎えた初回２死一塁の場面。村上が森のツーシームを捉え右中間スタンドに逆転２ランをたたき込むと右手でガッツポーズを作った。１０日・中日戦（神宮）以来、約２週間ぶりのアーチ。村上にとっては、この一発で自身７年連続２０