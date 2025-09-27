【MLB】マリナーズ 2ー3 ドジャース（9月26日・日本時間27日／シアトル）【映像】「余裕でアウト」の好送球→佐々木朗希も“激賞”世界一連覇を目指すドジャースのムードメーカーも、来るべき時に備えて仕上がっているようだ。大谷翔平投手が在籍するドジャースは、マリナーズと3連戦を迎え、佐々木郎希投手が中継ぎで登板。慣れないリリーフで奮闘しているが、それを支えたのがキケ・ヘルナンデス内野手の好守だった。ドジ