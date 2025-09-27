9月27日発売の『ELLE Japon（エル・ジャポン）』11月号の表紙を、小松菜奈が飾っている。【写真】シャネルの秋冬コレクションを着こなした表紙カット今回、小松は「シャネル」の2025／26年秋冬 プレタポルテ コレクションを纏って、カバーと8ページのファッションストーリーに登場。メゾンが長年大切にしてきたコードであるツイードとパール、リボンやカメリアを現代的に再解釈した新しい黒の装いで、幻想的かつモダンな世界を表現