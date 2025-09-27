◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）西武・高橋光成投手が５回を投げて被安打９、４失点で降板した。負ければソフトバンクの胴上げを見せつけられる一戦。「勢いのあるチームなので全球種をうまく使いながらいこうと思いマウンドに上がりました」と初回から飛ばしたが、相手打線は甘くなった球を見逃してくれなかった。先制した直後の２回に３安打を許して１点を失うと、５回にも４安打を浴びて３失点