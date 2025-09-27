巨人の近藤大亮投手が２７日、Ｇタウンで引退会見に臨んだ。オリックス通算２０４登板で９勝１５敗４セーブ、防御率３・１７をマークした名リリーバー。中川、大勢、１７年侍ジャパンを率いた日本ハムの稲葉２軍監督からサプライズメッセージが届き「素晴らしい方々の中でプレーすることができて本当に幸せでした」と感慨にふけった。以下は会見の主な一問一答。―降板時、笑顔が印象的だった「もうやりきった。後悔ないって