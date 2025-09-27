◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節名古屋０―４鹿島（２７日・豊田スタジアム）首位を走る鹿島は名古屋に４―０で快勝し、４連勝で首位固めに成功した。９戦負けなしと安定感を示し、２位以下のチームにプレッシャーをかけた。＊＊＊試合を現地視察した日本代表の森保一監督は「お互いのシステムが違う中で、どうやってギャップをついていくかというところで、（鹿島の）狙い通りの試合でこういう結果になったのかなと