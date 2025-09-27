Apple 銀座が開店した9月26日の午後、Apple 梅田で特別なセッション「ワークショップ Swift Student Challengeに挑戦しよう」が開かれました。過去のSwift Student Challengeで受賞した経験を持つ若い3名のアプリ開発者が、セッションに集まった大学生にSwift Student Challengeに挑戦するための心得を解説するなか、アップルのティム・クックCEOが突然来店。アプリ開発の才能を秘める学生の支援を続けることを笑顔で約束しました